La Juventus ha ripreso i contatti con il Real Madrid per il trasferimento di Brahim Diaz. Da Madrid arrivano segnali positivi, ma ancora bisogna attendere. La società bianconera spera di convincere il giocatore, che potrebbe essere interessato a un trasferimento, a unirsi al progetto tecnico attuale. La trattativa resta in fase preliminare e richiede tempo, senza garanzie certe di esito immediato.

di Luca Fioretti Si riaccende l’interesse dei bianconeri per il marocchino del Real Madrid che potrebbe convincersi a sposare il progetto di Spalletti. Dalla Spagna arrivano segnali estremamente incoraggianti per le manovre di mercato della Vecchia Signora. Da Madrid è giunto un altro fondamentale assist per la Juventus sul fronte Brahim Diaz, in quanto l’imminente arrivo di Diomandé tra le fila del Real Madrid finirebbe per chiudere ulteriormente gli spazi al talento marocchino. Il trequartista è stato cercato con grande intensità dai bianconeri nel corso di queste settimane, e questa nuova combinazione di fattori potrebbe rappresentare la svolta decisiva per l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Si riaccende la pista Brahim Diaz per la Juventus! Da Madrid arriva un altro assist, ma servirà pazienza

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