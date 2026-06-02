La Juventus ha mostrato interesse per Brahim Diaz, considerato un obiettivo per rafforzare l’attacco. Tuttavia, l’affare si scontra con la resistenza del Real Madrid, che non intende cedere il giocatore. La richiesta del club spagnolo resta ferma, complicando la trattativa. Non ci sono ancora sviluppi ufficiali né alternative confermate, mentre il tecnico di una squadra di Serie A ha espresso entusiasmo per il profilo del giocatore.

La Juventus ha individuato l’uomo giusto per accendere la fantasia del proprio reparto offensivo. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio all’interno del suo podcast Caffè Di Marzio, il club bianconero si è compattato attorno al nome di Brahim Diaz, trequartista classe 1999 oggi in forza al Real Madrid e pilastro della nazionale marocchina. Non si tratta di un semplice sondaggio esplorativo, ma di una precisa linea strategica che vede l’intera area tecnica della Continassa viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, convinta che l’ex milanista rappresenti il profilo perfetto per l’estate. A spingere con maggiore insistenza per il fantasista è l’allenatore Luciano Spalletti, il quale vede nel calciatore la chiave tattica ideale per aumentare l’imprevedibilità e il tasso tecnico negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus fa il pieno di consensi su Brahim Diaz: lo vuole Spalletti, ma l’affare si scontra con il muro del Real Madrid

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