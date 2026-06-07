Brahim Diaz attende una risposta da José Mourinho prima di partire. La Juventus è interessata al giocatore e sta monitorando la sua situazione, ma il Real Madrid deve prima comunicare le proprie intenzioni. Il calciatore marocchino è al centro di trattative di mercato e potrebbe cambiare squadra se le condizioni saranno favorevoli. La decisione definitiva dipende dall’esito delle comunicazioni tra le società coinvolte.

Prima di fare le valigie, Brahim Diaz vuole sapere cosa pensa di lui José Mourinho. Il fantasista marocchino è finito con forza nei radar della Juventus, che secondo le ultime indiscrezioni segue con grande attenzione il suo profilo per rinforzare la trequarti. Eppure l’operazione resta sospesa in un limbo preciso: il Real Madrid sta attraversando una fase di profondi cambiamenti, tra nuova dirigenza e un’intera rosa da ridefinire, e il ritorno in panchina dello Special One potrebbe rimescolare gerarchie e piani individuali. Brahim non ha fretta. Vuole garanzie prima di muoversi, e questo rallenta qualunque discorso con i bianconeri. Perché piace alla Juventus: qualità e duttilità tra le linee. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Brahim Diaz aspetta Mourinho: la Juventus c’è, ma il Real Madrid deve parlare prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brahim Díaz aspetta una decisione pesantissima

Notizie e thread social correlati

Juve forte su Brahim Diaz, la posizione di Mourinho e del Real MadridLa Juventus ha messo nel mirino Brahim Diaz, centrocampista di 26 anni, attualmente al Real Madrid.

Milan, il ritorno di Brahim Diaz … ma alla Juventus: contatti avviati con il Real MadridIl Milan sta attraversando un periodo difficile in questa fase della stagione, mentre nel frattempo la Juventus ha avviato contatti con il Real...

Temi più discussi: Calciomercato Juve, Brahim Diaz a oltranza: cosa aspetta l'ex Milan e l'alternativa dalla Serie A; Sfuma Bernardo Silva, ma il trequartista resta la priorità: il nome che mette d’accordo tutta la Juve; La Juventus insiste nelle ultime ore per Brahim Diaz; La Juventus non molla la presa per Brahim Diaz: Mourinho può essere la variabile per sbloccare l’affare.

Calciomercato Juve, Brahim Diaz a oltranza: cosa aspetta l'ex Milan e l'alternativa dalla Serie ALa dirigenza bianconera ha archiviato l’ennesimo incontro con il papà-agente del marocchino: pochi dubbi sull’appetibilità del progetto tecnico di Spalletti ... tuttosport.com

La Juventus non molla la presa per Brahim Diaz: Mourinho può essere la variabile per sbloccare l’affareLa Juventus insiste per Brahim Diaz, profilo gradito a Spalletti. Ma il marocchino vuole restare al Real Madrid e attendere il nuovo allenatore. tuttojuve.com