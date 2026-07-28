Shock a Medjugorje | sulla statua della Madonna la scritta diavolo in gonna incendiato l’altare – Il video

Questa mattina sulla statua della Madonna a Medjugorje sono state trovate scritte con la frase “diavolo in gonna”. Contestualmente, l’altare è stato incendiato. Un video mostra le fiamme che avvolgono la struttura, mentre le scritte sono state cancellate con vernice scura. Nessun ferito è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sull’episodio.

«Diavolo in gonna», «Medjugorje è un inganno». Questa alcune delle scritte comparse questa mattina sulla statua statua della Madonna di Medjugorje. Il sito, che si trova in Bosnia-Erzegovina, è stato vandalizzato nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio: diversi simboli del santuario mariano sono stati colpiti da atti vandalici e un incendio è stato appiccato all’altare esterno della chiesa di San Giacomo. La prima segnalazione è arrivata alle 4.30 del mattino alla stazione di polizia di?itluk. La statua della Madonna sulla collina di Podbrdo, nella frazione di Bijakovi?i, era stata imbrattata con vernice nera e frasi ingiuriose. Lo ha confermato la portavoce del ministero dell’Interno del Cantone dell’Erzegovina-Narenta, Ilijana Miloš. 🔗 Leggi su Open.online

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