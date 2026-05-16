Durante la tradizionale Processione delle Bandiere a Gerusalemme, un video diffuso mostra una persona che sputacchia sulla statua della Madonna. L'episodio è stato ripreso da un testimone e condiviso sui social media. Il Forum dei Cristiani di Terra Santa ha condannato l'atto, chiedendo rispetto per i simboli religiosi. Non sono stati forniti dettagli sulla responsabilità dell'autore del gesto. La vicenda ha suscitato discussioni tra i partecipanti alla manifestazione e le autorità locali.

? Punti chiave Chi ha filmato l'episodio durante la Processione delle Bandiere?. Come ha reagito il Forum dei Cristiani di Terra Santa?. Perché questo gesto è considerato un attacco alla convivenza religiosa?. Quali misure prenderanno le autorità per le prossime processioni?.? In Breve Wadie Abunassar denuncia l'episodio tramite la piattaforma social X.. L'atto è avvenuto presso la Porta Nuova nella Città Vecchia.. Il Forum dei Cristiani di Terra Santa chiede percorsi di rieducazione.. L'incidente coinvolge la Processione delle Bandiere nel tessuto urbano locale.. A Gerusalemme, un partecipante alla Processione delle Bandiere ha sputato sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerusalemme, video shock: sputata sulla statua della Madonna

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