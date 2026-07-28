Medjugorje vandalizzate statue della Madonna e incendiato l’altare

Nella notte a Medjugorje, alcune statue della Madonna sono state danneggiate e l’altare è stato incendiato. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita. Gli investigatori stanno verificando le cause dell’incendio e le modalità del danneggiamento delle statue. La zona è stata messa sotto sorveglianza.

Un atto vandalico è stato compiuto nella notte a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina dove sono state vandalizzate alcune statue della Madonna e incendiato l’altare. Come mostrato dal sito mariano ‘La luce di Maria’, la statua della Vergine è stata sfregiata con della pittura nera, che ne ha deturpato il viso, il busto e un’ampia porzione dell’abito. Sul basamento del monumento è inoltre apparsa un’ingiuria in lingua inglese, ‘Devil In a skirt’. I vandali hanno preso di mira un secondo punto di riferimento fondamentale per la comunità di fedeli: la Croce Blu. Pure in questa circostanza le due statue mariane sono stata imbrattate con fluido nero, mentre su una pietra adiacente è stata impressa la parola ‘Evil’, ovvero ‘Male’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Medjugorje, vandalizzate le statue della Madonna e incendiato l'altare esterno

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