Shamrock Rovers-Ararat-Armenia | la rimonta che potrebbe sorprendere

L’angolo della partita. Il ritorno del secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League 202627 tra Shamrock Rovers e Ararat-Armenia si preannuncia come una battaglia cruciale, con gli irlandesi che devono recuperare un 0-2 subito nell’andata a Yerevan. Al Tallaght Stadium di Dublino, il clima è carico di aspettative, poiché la formazione di Stephen Bradley ha già dimostrato in passato di possedere la capacità di raddrizzare situazioni complicate. L’eccezionale rendimento interno, evidenziato da cinque vittorie nelle ultime sei partite casalinghe, offre un motivo di ottimismo ai padroni di casa, pronti a lanciarsi all’attacco fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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