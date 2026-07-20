L'incontro tra Ararat Armenia e Shamrock Rovers si svolge martedì alle 18:00, valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La partita vede le attaccanti in cerca di ispirazione e le difese spesso in difficoltà. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Ararat Armenia-Shamrock Rovers è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Per gli armeni dell’ Ararat si tratta di una prima volta storica: non erano mai spinti così avanti nei turni di qualificazione alla coppa più prestigiosa, fermandosi sempre al primo ostacolo. Stavolta le cose sono andate diversamente ed il merito principale è del successo casalingo conquistato all’andata contro i lettoni del Riga, abbattuti 2-0 tra le mura amiche. Una vittoria – arrivata anche grazie alla superiorità numerica dell’Ararat negli ultimi venti minuti – che ha messo in discesa la qualificazione e che ha messo gli uomini guidati dal portoghese Manuel Tulipa al riparo da brutte sorprese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: attacchi ispirati e difese ballerine

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Ararat Armenia vs Shamrock Prediction | xG Analysis

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Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: attacchi ispirati e difese ballerineArarat Armenia-Shamrock Rovers è un match di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 18:00: formazioni, pronostico. ilveggente.it