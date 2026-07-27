Pronostico Shamrock Rovers-Ararat Armenia | serve un’altra impresa

Il match tra Shamrock Rovers e Ararat Armenia si svolge martedì alle 21:00, nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La gara si gioca in Irlanda e coinvolge due squadre che cercano di avanzare nel torneo. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a opzioni di diretta tv e streaming. La partita rappresenta una sfida decisiva per entrambe le squadre nel percorso di qualificazione.

Shamrock Rovers-Ararat Armenia è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. A Yerevan non si passa. Dopo il 2-0 rifilato ai lettoni del Riga nel primo turno davanti ai propri tifosi, l’ Ararat-Armenia si è ripetuto anche nel secondo, castigando con lo stesso risultato i più quotati irlandesi dello Shamrock Rovers, ora costretti a fare l’impresa a Dublino (e cioè vincere con almeno tre reti di scarto) per evitare una clamorosa eliminazione dai preliminari di Champions League. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia | Prediction & xG Analysis

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