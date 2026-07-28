Durante la notte a Medjugorje, ignoti hanno incendiato un altare e imbrattato una statua della Vergine, danneggiando alcuni dei luoghi più rappresentativi delle apparizioni mariane.

Notte di devastazione a Medjugorje, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. Ignoti hanno incendiato un altare e vandalizzato alcuni dei luoghi più simbolici legati alle presunte apparizioni mariane. Tra i siti colpiti figurano la statua della Vergine sul Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu, entrambe imbrattate con vernice nera. Sul basamento della Madonna è comparsa la scritta in inglese «Devil in a skirt», mentre nelle vicinanze della Croce Blu è stata rinvenuta la parola «Evil». Al momento non sono stati identificati i responsabili né chiarite le motivazioni del gesto. L’episodio ha suscitato profondo sconcerto tra i fedeli e la comunità locale, che da anni custodiscono uno dei luoghi di culto più visitati d’Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sfregio a Medjugorje: altare incendiato e statua della Vergine imbrattata

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