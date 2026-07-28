L’Italia ha concluso la sua partecipazione alla Final Eight di pallanuoto femminile di World Cup con una sconfitta netta contro l’Olanda nel match per il quinto e sesto posto. La partita si è giocata a Sydney lo scorso fine settimana e ha visto le azzurre finire al sesto posto. La squadra ha mostrato segnali positivi, ma anche limiti evidenti, nel corso della competizione.

La partecipazione dell’Italia alla Final Eight di pallanuoto femminile di World Cup, competizione che si è disputata a Sydney lo scorso fine settimana, si è conclusa con la sesta posizione, risultato maturato al termine della netta sconfitta subita contro l’Olanda nel match per il quinto e sesto posto. Il piazzamento raggiunto può e deve essere contestualizzato nell’ottica del percorso di una squadra che ha iniziato il suo nuovo ciclo tecnico alla fine del mese di aprile e, nel pur breve tempo a disposizione, lavora su un doppio binario: centrare la qualificazione a Los Angeles 2028 e completare il percorso grazie a cui ritornare a giocarsela alla pari con le big per competere per la vittoria dei grandi titoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Setterosa, la strada è ancora lunga. La World Cup si chiude tra segnali positivi e limiti evidenti

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