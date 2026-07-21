A Sydney, si sono svolti contemporaneamente gli incontri di pallanuoto maschile e femminile per la World Cup. La manifestazione, organizzata da World Aquatics, vedeva in acqua le squadre di Settebello e Setterosa, pronte a competere per il titolo che verrà assegnato domenica. Le partite si sono svolte nello stesso impianto, con le squadre che si sono sfidate nel corso della settimana.

La doppia missione, stavolta, si consuma nella stessa sede. World Aquatics mette insieme uomini e donne a Sydney, Settebello e Setterosa vanno a caccia della World Cup che assegnerà i titoli domenica. Domani alle 10.30 italiane, nei quarti, tocca alle ragazze di Maurizio Mirarchi: sarà durissima contro l’Australia padrona di casa e argento olimpico. “Una gara impegnativa soprattutto sul piano atletico, per giunta sul loro campo. Chiedo personalità, concentrazione e disciplina. Al di là del risultato – spiega il ct – sarà una tappa di crescita preziosa. Sono state tre settimane intense, prima abbiamo curato la parte fisica e poi la tattica. Sono soddisfatto per l’impegno profuso, vedo attenzione e voglia di fare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Setterosa e Settebello, a Sydney scatta l'operazione World Cup

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