Il Setterosa ha perso 15-14 contro l’Australia nei quarti di finale della Coppa del Mondo a Sydney. Le italiane sono state battute di misura dalle vicecampionesse olimpiche, giocando alla pari per tutta la partita. Venerdì 24 luglio alle 3.30 ora italiana, si disputerà la semifinale per il quinto posto contro la Cina. La squadra continuerà a competere per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Le azzurre giocano alla pari con le vicecampionesse olimpiche, ma cedono di misura nei quarti di finale a Sydney. Venerdì 24 luglio, alle 3.30 italiane, la semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Il Setterosa esce sconfitto con grande rammarico dal quarto di finale della World Cup di pallanuoto femminile. Al Sydney Olympic Park Aquatic Centre, l’Australia padrona di casa si è imposta per 15-14 al termine di una partita equilibrata e combattuta fino all’ultima azione. L’Italia ha tenuto testa alle vicecampionesse olimpiche, riuscendo a recuperare più volte lo svantaggio e a raggiungere il 12-12 a sei minuti dalla conclusione. Decisivo, però, il successivo break delle australiane, trascinate da Hearn e da una Kearns implacabile al centro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - World Cup, Setterosa beffato dall’Australia 15-14: ora la Cina per il quinto posto

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