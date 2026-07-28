Due gemelli di 14 anni hanno denunciato di essere stati sequestrati, denudati e picchiati per ore da circa dieci adolescenti in un campo di soia vicino a Conegliano. I ragazzi sono stati attirati in una trappola e successivamente umiliati e violenti.

Sequestrati, denudati, picchiati e umiliati per ore da una baby gang nel Trevigiano. È questa la denuncia di due gemelli di 14 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta in un campo di soia a Orsago, vicino a Conegliano, dove un gruppo composto da circa dieci adolescenti avrebbe attirato i due ragazzi con una trappola per poi aggredirli. Baby gang picchia gemelli a Conegliano Alla base della spedizione punitiva ci sarebbe la convinzione del branco che i gemelli avessero fatto la “spia” su una bravata, l’imbrattamento della facciata di una chiesa ad opera di alcuni ragazzi del gruppo. Secondo quanto raccontato dai genitori, uno dei due 14enni sarebbe stato invitato al parco con un messaggio ricevuto da alcuni ragazzi che considerava amici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestrati e picchiati dalla baby gang a Conegliano, denuncia dei gemelli 14enni sulla spedizione punitiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due fratelli gemelli sequestrati, denudati e picchiati per quattro ore da una baby gang

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang. Le violenze riprese con il cellulare. «Dovete pagare per aver fatto le spie»

Picchiati da una baby gang fuori dalla discoteca. “Ci hanno chiesto soldi e cellulare”Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, due giovani di 18 e 22 anni sono stati coinvolti in un episodio di violenza fuori da una discoteca...

Temi più discussi: Avete fatto la spia, fratelli 14enni sequestrati da un branco di bulli: denudati, picchiati e minacciati; Picchiati, rapinati, denudati e bagnati con un getto d'acqua: due 14enni in balia del branco; Blitz contro baby gang in Italia: più di 500 arresti, sequestrate armi e droga. Genova tra le città coinvolte; Gemelli sequestrati e seviziati dalla baby gang.

Orsago: gemelli 14enni sequestrati e picchiati dal branco, la denuncia della madre x.com

Sequestrati e picchiati dalla baby gang a Conegliano, denuncia dei gemelli 14enni sulla spedizione punitivaA Conegliano, vicino Treviso, due gemelli di 14 anni sono stati malmenati e tormentati da una baby gang. Puniti per avere fatto la spia ... virgilio.it

Orsago, sequestrati e picchiati da dieci minorenni: ore da incubo per due 14enniAttirati in un campo di soia, hanno subito anche la rapina di soldi e cellulare. Alla base dell'aggressione l'accusa del branco di aver fatto la spia sull'imbrattamento di una chiesa ... rainews.it