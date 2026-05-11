Picchiati da una baby gang fuori dalla discoteca Ci hanno chiesto soldi e cellulare

Da firenzetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, due giovani di 18 e 22 anni sono stati coinvolti in un episodio di violenza fuori da una discoteca situata in zona piazza Santa Croce. Secondo quanto riferito, sono stati inseguiti e aggrediti da un gruppo di ragazzi, che avrebbero chiesto loro soldi e cellulare prima di colpirli. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle aree di ritrovo notturno.

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Una serata di divertimento che si è presto trasformata in un incubo. È quella tra la notte di sabato 9 e domenica 10 maggio quando due giovani fiorentini, di 18 e 22 anni, sarebbero stati inseguiti e picchiati fuori da una nota discoteca in zona piazza Santa Croce. Come riportato da La Nazione, i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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