Due gemelli di 14 anni sono stati sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un branco di dieci adolescenti di cui la maggior parte minorenni. Lo riporta il Gazzettino. Aquanto raccontano i genitori, i ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola, portati in una proprietà isolata, rapinati del cellulare e dei soldi che avevano in tasca, fatti spogliare e picchiati più volte. Alla base della violentissima aggressione, vi sarebbe la convinzione da parte del gruppo che i gemelli avevano fatto la «spia» su un imbrattamento.L'incubo sarebbe durato circa quattro ore ed è stato ripreso in video con un cellulare. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang. Le violenze riprese con il cellulare. «Dovete pagare per aver fatto le spie»

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Fratelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati: lorrore durato ore

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Due gemelli di 14 anni sono stati sequestrati, denudati e picchiati a Conegliano, nel Trevigiano, da un branco di dieci adolescenti, la maggior parte minorenni. A quanto raccontano i genitori, i ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola. #ANSA x.com

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