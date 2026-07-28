La Federal Aviation Administration ha scoperto che i sedili di centinaia di Boeing 737 Max negli Stati Uniti sono stati installati in modo errato. La verifica ha rilevato che i sedili devono essere rimossi e reinstallati correttamente. La FAA ha ordinato alle compagnie aeree di intervenire per risolvere il problema. Non sono stati segnalati incidenti o danni causati dall'installazione non corretta.

La Federal aviation administration statunitense (Faa) ha rilevato che i sedili di centinaia di Boeing 737 Max registrati negli Stati Uniti sono stati installati in modo non corretto e dovranno essere sistemati. Secondo l'agenzia, in caso di atterraggio di emergenza il difetto potrebbe provocare lesioni ai passeggeri. La Faa non ha precisato se il problema coinvolga anche operatori internazionali, che in genere recepiscono le direttive dell'autorità americana quando applicabili. Sono 453 i velivoli interessati dalla problema. Nel documento, l'agenzia riferisce di aver ricevuto "una segnalazione secondo cui alcuni gruppi di sedili passeggeri non erano stati installati correttamente sulle guide". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Sedili installati male su centinaia di aerei Boeing 737 Max”

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