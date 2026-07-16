I detriti sono diventati proiettili | le indagini su finestrini motori e possibili modifiche strutturali ai Boeing 737 dopo l’uomo risucchiato sul volo Ryanair

Notizia in breve

Un passeggero di 61 anni è stato parzialmente risucchiato fuori dalla cabina durante un volo Ryanair a causa di una decompressione improvvisa. La sua sopravvivenza è stata possibile grazie alla reazione della moglie, dei compagni di viaggio e all’uso della cintura di sicurezza. Le indagini si concentrano sui danni ai finestrini, ai motori e su possibili modifiche strutturali ai Boeing 737, dopo che i detriti sono stati trovati come presunti proiettili.