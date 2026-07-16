I detriti sono diventati proiettili | le indagini su finestrini motori e possibili modifiche strutturali ai Boeing 737 dopo l’uomo risucchiato sul volo Ryanair

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un passeggero di 61 anni è stato parzialmente risucchiato fuori dalla cabina durante un volo Ryanair a causa di una decompressione improvvisa. La sua sopravvivenza è stata possibile grazie alla reazione della moglie, dei compagni di viaggio e all’uso della cintura di sicurezza. Le indagini si concentrano sui danni ai finestrini, ai motori e su possibili modifiche strutturali ai Boeing 737, dopo che i detriti sono stati trovati come presunti proiettili.

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Un passeggero di 61 anni parzialmente risucchiato fuori dalla cabina a causa della decompressione improvvisa, salvato solo dalla prontezza della moglie, dei compagni di viaggio e dalla cintura di sicurezza allacciata. È quanto successo a bordo del volo Ryanair FR1879 dello scorso venerdì 10 luglio 2026, decollato da Salonicco (Grecia) e diretto a Memmingen (Germania), costretto a un rientro d’emergenza dopo che il distacco di una delle 24 pale del motore destro ha innescato u na pioggia di detriti ad altissima velocità contro la fusoliera, sfondando un finestrino. Ora che la gestione dell’ inchiesta è stata formalmente assunta dalle autorità... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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