I detriti sono diventati proiettili | le indagini su finestrini motori e possibili modifiche strutturali ai Boeing 737 dopo l’uomo risucchiato sul volo Ryanair
Un passeggero di 61 anni è stato parzialmente risucchiato fuori dalla cabina durante un volo Ryanair a causa di una decompressione improvvisa. La sua sopravvivenza è stata possibile grazie alla reazione della moglie, dei compagni di viaggio e all’uso della cintura di sicurezza. Le indagini si concentrano sui danni ai finestrini, ai motori e su possibili modifiche strutturali ai Boeing 737, dopo che i detriti sono stati trovati come presunti proiettili.
Un passeggero di 61 anni parzialmente risucchiato fuori dalla cabina a causa della decompressione improvvisa, salvato solo dalla prontezza della moglie, dei compagni di viaggio e dalla cintura di sicurezza allacciata. È quanto successo a bordo del volo Ryanair FR1879 dello scorso venerdì 10 luglio 2026, decollato da Salonicco (Grecia) e diretto a Memmingen (Germania), costretto a un rientro d’emergenza dopo che il distacco di una delle 24 pale del motore destro ha innescato u na pioggia di detriti ad altissima velocità contro la fusoliera, sfondando un finestrino. Ora che la gestione dell’ inchiesta è stata formalmente assunta dalle autorità... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoDurante un volo Ryanair, un passeggero è stato trattenuto da altri a bordo per evitare di essere risucchiato dopo che un motore ha causato la rottura...
Terrore su un volo Ryanair in Grecia, guasto al motore, un finestrino si rompe: uomo rischia di essere risucchiatoUn uomo a bordo di un volo Ryanair in Grecia ha rischiato di essere risucchiato fuori dall’aereo dopo che un finestrino si è rotto durante il volo.