Pakistan disperso un Boeing 737 cargo | Brusco cambio di rotta

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un Boeing 737 cargo della compagnia pakistana K2 Airways è scomparso dai radar durante il volo tra Sharjah e Karachi. A bordo c’erano cinque membri dell’equipaggio. Secondo l’Autorità aeroportuale di Islamabad, l’aereo ha effettuato un brusco cambio di rotta prima di sparire. La scomparsa è avvenuta mentre l’aereo transitava nello spazio aereo tra gli Emirati Arabi e il Pakistan. Le ricerche sono in corso senza risultati finora.

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Un aereo cargo della compagnia aerea pakistana K2 Airways, con cinque membri dell'equipaggio a bordo, è scomparso dai radar mentre percorreva la rotta tra Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, e Karachi, nel sud del Pakistan, secondo quanto riferito dall'Autorità Aeroportuale di Islamabad. L'aereo, un Boeing 737, ha segnalato un problema al sistema di navigazione alle 21.18 ora locale di martedì, e ha ricevuto assistenza dal Centro di controllo di area della città. La Marina pakistana e le autorità civili hanno ampliato le ricerche dell'aereo cargo che si teme sia precipitato e le ricerche sono ancora in corso, secondo quanto riferito da tre funzionari a conoscenza dell'operazione di soccorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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