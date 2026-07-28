Scrubs Revival | Data di uscita cast e novità sulla seconda stagione

La seconda stagione di Scrubs Revival sarà trasmessa dal 30 settembre 2026. La conferma è arrivata dopo il successo della prima stagione, che ha registrato un debutto molto seguito. La data di uscita è stata annunciata dall'emittente televisiva che produce la serie. Al momento non sono state divulgate informazioni dettagliate sul cast o sulle novità che caratterizzeranno i nuovi episodi.

Il ritorno di Scrubs è stato uno dei successi televisivi più travolgenti degli ultimi anni. Dopo il debutto record della prima stagione del revival, ABC ha ufficialmente confermato l’arrivo dei nuovi episodi: Scrubs Season 2 uscirà mercoledì 30 settembre 2026. Se ti stai chiedendo cosa aspettarti da questo nuovo capitolo della celebre sitcom medica, ecco tutti i dettagli su data di messa in onda, cast e numeri da record. Data di uscita e dove vederla: il debutto della seconda stagione. La seconda stagione di Scrubs farà il suo esordio con un doppio episodio speciale dalle 20:00 ET su ABC, confermando lo stesso slot orario che ha decretato il successo del primo capitolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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