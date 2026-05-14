La serie Off Campus ha riscosso un buon successo con la sua prima stagione, attirando l'attenzione di molti spettatori. La produzione ha annunciato l’arrivo della seconda stagione, che dovrebbe vedere il ritorno di alcuni protagonisti e l’introduzione di nuovi personaggi. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi, anche se ancora non è stata comunicata ufficialmente. I fan aspettano con curiosità ulteriori dettagli su cast e trama, mentre le riprese sembrano essere in fase avanzata.

La prima stagione di Off Campus è già diventata un fenomeno e i fan sono già in trepidante attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi capitoli. Amazon, d’altronde, ha giocato d’anticipo rinnovando Off Campus 2 ancora prima del debutto ufficiale, segno che Prime Video crede fermamente nel potenziale dei romanzi di Elle Kennedy e punta a trasformarli in una vera e propria saga seriale di lungo corso. Ma mentre l’hype cresce, la domanda che circola tra i “potterhead” del romance resta una sola: chi saranno i protagonisti dei nuovi episodi? Se guardiamo all’ordine dei libri, la seconda stagione dovrebbe adattare The Mistake (Lo sbaglio), il romanzo che vede come protagonista John Logan. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Off Campus 2, chi saranno i protagonisti? Anticipazioni, cast e data d’uscita della seconda stagione

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