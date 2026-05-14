Storia della mia famiglia, acclamato dramedy di Netflix, è in arrivo con una seconda stagione. Composta da sei episodi, è creata da Filippo Gravino e scritta insieme a Elisa Dondi. Prodotta da Palomar (a Mediawan company) e diretta da Claudio Cupellini e Marco Danieli, sarà disponibile solo su Netflix il 10 giugno. Di seguito, scopriamo ulteriori dettagli. Dopo il grande successo del primo capitolo, Storia della mia famiglia torna con una seconda stagione. Dal trailer rilasciato recentemente, abbiamo già visto che torneranno nel cast Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna, Antonio Gargiulo, Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili, Tommaso Guidi, Jua Leo Migliore e Fernando Guallar.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Storia della mia famiglia 2: data di uscita, trama e cast della seconda stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stranger Things 5 | Trailer della finale | Netflix Italia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Euphoria 3: trailer, trama, cast e data di uscita dell'attesissima nuova stagione della serie cult

Storia della mia famiglia 2: svelata a sorpresa la data di uscita, arriva Sergio CastellittoRicordate “Storia della mia famiglia”, la serie italiana di sei episodi con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo che, nel...

Temi più discussi: Storia della mia famiglia 2: svelata a sorpresa la data di uscita, arriva Sergio Castellitto; 'Storia della mia famiglia 2' dal 10 giugno su Netflix; STORIA DELLA MIA FAMIGLIA - Il trailer della seconda stagione in arrivo solo su Netflix dal 10 giugno; Su Netflix torna la toccante Storia della mia famiglia: Data e trailer ufficiale della stagione 2.

Questa sgangherata famiglia sta per tornare ? Nuovi equilibri da ritrovare, vecchi dolori da affrontare e un ospite inatteso che rimescolerà tutto: il padre di Fausto. La seconda stagione di Storia della mia famiglia è in arrivo solo su Netflix il 10 giugno! x.com

Storia della mia famiglia, il trailer della seconda stagione su Netflix dal 10 giugnoLa seconda stagione di Storia della mia famiglia, la dramedy in 6 episodi, creata da Filippo Gravino, e da lui scritta insieme a Elisa Dondi, prodotta da Palomar (a Mediawan company) e diretta da Clau ... ansa.it

Storia della mia famiglia 2 è in arrivo su Netflix. Trama e trailerLa seconda stagione di Storia della mia famiglia è in arrivo su Netflix dal 10 giugno con 6 nuovi episodi. sorrisi.com