Caso Balogun esplode lo scontro tra UEFA e FIFA | Mondiali nel caos

Il caso Balogun ha portato a un conflitto tra UEFA e FIFA, con il mondo del calcio che osserva. La disputa riguarda una decisione presa recentemente, che ha scatenato tensioni tra le due organizzazioni. La questione ha provocato un forte dibattito e ha coinvolto vari attori del settore. La situazione ha avuto ripercussioni sui programmi dei prossimi tornei e ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte. La vicenda rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Il caso Balogun scuote il calcio mondiale e apre un durissimo scontro istituzionale tra UEFA e FIFA. Al centro della polemica c’è la decisione di sospendere, per un periodo di prova di un anno, la squalifica automatica conseguente al cartellino rosso rimediato dall’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso contro la Bosnia nei sedicesimi di finale del Mondiale e successivamente autorizzato a tornare subito in campo. Una scelta che ha provocato la reazione del Belgio, prossimo avversario degli Stati Uniti agli ottavi di finale, che ha deciso di presentare ricorso. Secondo Le Soir, la Federazione calcistica belga ha inviato una lettera ufficiale alla FIFA e un componente del comitato d’appello sarebbe già stato incaricato di pronunciarsi con la massima urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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