La notizia ha sorpreso gli stessi selvinesi. Sarà che durante la “stagione” sono tutti troppo indaffarati per pensare ad altro, ma nessuno se lo aspettava. Nemmeno gente che, come dire, ha le mani in pasta e sa captare ogni minimo refolo di compravendita immobiliare. Quella della Sciesopoli, è stata - anche da questo punto di vista - una storia un po' a sé, perché da anni si stava pensando al ripristino e alla valorizzazione di un complesso che fu riparo, rifugio e nuova vita per 800 bambini salvati dalla Shoah. I progetti e i contatti non erano mancati per l’immobile di 8 mila metri quadrati, con annesso parco, dopo che la proprietà era passata nelle mani dell’immobiliare Schiavo di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Sciesopoli, venduta l'ex colonia che accolse i bambini della Shoah a Selvino

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