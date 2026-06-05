Manfredonia i bambini della Colonia Fascista anni ’30
Durante gli anni ’30, a Manfredonia, i bambini che frequentavano la colonia fascista vivevano in condizioni di scarsa igiene. La polvere e la terra bianca erano presenti nelle strutture, e i capelli rasati a zero erano una caratteristica comune. I pidocchi colpivano spesso i bambini, e la pulizia personale era trascurata in molte zone d’Italia.
La rasatura quale antidoto contro i piccoli parassiti.I bambini della “Colonia Fascista“ tutti uniti, venivano messi tutti in fila e sorvegliati dagli insegnanti a vista. Alle loro spalle Macchia e Monte Sant’Angelo,brillavano come un gioiello. I bambini si guardavano negli occhi, seduti sulla sabbia recintati in una lunga fune, per la sorveglianza.Lo so erano tempi duri di grande,scarseggiava viveri,e ogni bene di prima necessità, aspettavano sotto il sole con le braccia sulle ginocchia, sguardi un po’ malinconici, sotto il naso degli insegnanti vestiti fuori l’uscio della cabina fascista,tra l'estate della vita dell'epoca dove si... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Manfredonia, i diritti dei bambini raccontati dai bambini: conclusa la consegna degli opuscoliSono stati distribuiti gli opuscoli sui diritti dell’infanzia alle classi quarte e quinte di tutte le scuole primarie di Manfredonia.
Celebrati con i Borbone i 250 anni della Real Colonia di San LeucioA 250 anni dalla sua fondazione, la Real Colonia di San Leucio, situata in provincia di Caserta, è stata celebrata con eventi ufficiali.