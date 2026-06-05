Manfredonia i bambini della Colonia Fascista anni ’30

Notizia in breve

Durante gli anni ’30, a Manfredonia, i bambini che frequentavano la colonia fascista vivevano in condizioni di scarsa igiene. La polvere e la terra bianca erano presenti nelle strutture, e i capelli rasati a zero erano una caratteristica comune. I pidocchi colpivano spesso i bambini, e la pulizia personale era trascurata in molte zone d’Italia.