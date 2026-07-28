Scacchi | a Ginevra il match per il titolo mondiale tra Gukesh e Sindarov

A Ginevra si svolge il match per il titolo mondiale di scacchi tra il campione in carica e il suo sfidante. La partita vede confrontarsi Gukesh Dommaraju e Javkohir Sindarov in una sede ancora da definire. La sfida è attesa da appassionati e addetti ai lavori, con le mosse che vengono monitorate in tempo reale. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, né dettagli sul calendario degli incontri.

Il match per il Campionato del Mondo di scacchi tra Gukesh Dommaraju, spesso stilizzato come Gukesh D, il campione in carica, e il suo sfidante, Javkohir Sindarov, ha una sede. L’indiano e l’uzbeko si sfideranno a Ginevra, dal 25 novembre al 5 dicembre. Si va nell’Europa continentale, dunque, e non in Asia come in molti avevano supposto data la provenienza geografica dei due contendenti. Così si è espresso il presidente ad interim della FIDE, Viswanathan Anand, egli stesso ex Campione del Mondo: “ Numerosi Paesi hanno espresso un forte interesse a ospitare il match, inclusi India, USA e Cipro. Dopo aver considerato attentamente tutte le proposte, la FIDE ha deciso di ospitare il confronto su suolo neutrale, portandolo a Ginevra, città con una storica tradizione nell’unire nazioni e culture. 🔗 Leggi su Oasport.it

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