Ginevra Russo conquista il titolo italiano | la giovane atleta valdarnese è campionessa Under 17

Ginevra Russo ha vinto il titolo italiano nella categoria Under 17. La giovane atleta valdarnese ha conquistato la vittoria durante una competizione svoltasi nel fine settimana. La gara si è svolta ad Arezzo e ha visto Russo prevalere sulle avversarie, ottenendo il riconoscimento nazionale. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella carriera della pugile, che si prepara ora per future sfide.

Arezzo, 04 giugno 2026 – Un fine settimana da ricordare per Ginevra Russo, giovane pugile di Loro Ciuffenna e atleta della Harmony Club di San Giovanni Valdarno, che lo scorso week end ha conquistato il titolo di campionessa italiana 2026 di pugilato femminile Under 17 nella categoria 70 chilogrammi. Un successo arrivato al termine di una competizione di altissimo livello, che ha riunito a Chianciano Terme, tra sabato 30 e domenica 31 maggio, alcune delle migliori giovani promesse del pugilato femminile italiano. Una manifestazione caratterizzata da incontri equilibrati e combattuti, nella quale Ginevra Russo ha saputo emergere grazie a una combinazione di preparazione atletica, tecnica e grande personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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