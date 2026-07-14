Lorenzo maestro di scacchi a soli 13 anni | ha ottenuto il titolo bruciando le tappe
Un ragazzino di 13 anni ha ottenuto il titolo di maestro di scacchi, superando le tappe usuali di formazione. La sua progressione è stata rapida, senza passare per le categorie intermedie. La notizia si è diffusa attraverso i risultati ufficiali delle federazioni di settore. La vittoria è stata certificata al termine di una serie di competizioni nazionali. Nessun dettaglio sulle partite o sui punteggi, solo il riconoscimento formale del titolo.
Forlì, 14 luglio 2026 – Pedone in e4. Spesso le partite a scacchi iniziano così, con il movimento del pezzo che vale meno, alla ricerca del centro, per poi coinvolgere quelli più importanti. Ci sono storie che iniziano sedendosi per la prima volta dietro al proprio re, ma che corrono veloci, come quella di Lorenzo Tellarini, residente a Meldola, che, a soli 13 anni (compirà i 14 a settembre), ha già conquistato il titolo di Maestro Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana. La sua avventura davanti alle 64 caselle comincia a 7 anni, nel 2019. Come quel piccolo pezzo che avanza con umiltà sulla scacchiera, un passo alla volta, affrontando le insidie delle linee nemiche, il ragazzo ha iniziato dal gradino più basso, macinando tornei e ore di studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
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