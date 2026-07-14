Lorenzo maestro di scacchi a soli 13 anni | ha ottenuto il titolo bruciando le tappe

Notizia in breve

Un ragazzino di 13 anni ha ottenuto il titolo di maestro di scacchi, superando le tappe usuali di formazione. La sua progressione è stata rapida, senza passare per le categorie intermedie. La notizia si è diffusa attraverso i risultati ufficiali delle federazioni di settore. La vittoria è stata certificata al termine di una serie di competizioni nazionali. Nessun dettaglio sulle partite o sui punteggi, solo il riconoscimento formale del titolo.