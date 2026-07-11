sabelli fuori dal progetto grosseto il ds guerri lo vuole nella robur

Sabelli non farà più parte del progetto Grosseto. Il direttore sportivo del Siena, Guerri, ha manifestato l'intenzione di portarlo nella sua squadra, la Robur. Dopo aver rinnovato il contratto di Mastalli, Guerri cerca un altro giocatore per rinforzare il reparto mediano. La trattativa tra le parti è in corso, ma al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Dopo la firma sul rinnovo di Mastalli, il direttore sportivo del Siena Guerri punta a completare la mediana con un altro innesto di qualità ed esperienza. Si tratta di Piergiorgio Sabelli (foto), mediano romano classe 1996 grande protagonista della promozione in C con il Grosseto, che però non resterà in Maremma così come altri elementi decisivi per la vittoria del campionato del grifone, vedi Brenna e Marzierli, oltre a Benedetti, tutti vicini al Prato. Sabelli, che appena lo scorso 17 aprile aveva rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029 col sodalizio del patron Lamioni, non è infatti stato confermato dai biancorossi che puntano a una mediana più giovane per il salto nei professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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