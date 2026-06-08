La Vardera | Non sarà una partita facile ma Agrigento è con Michele

Una squadra di Agrigento ha annunciato il sostegno a un giocatore, affermando che la partita sarà difficile ma che daranno il massimo con anima, cuore e passione. La frase “Michele non sei solo, Agrigento è con te” sottolinea il supporto della comunità nei confronti del calciatore. Nessun dettaglio sulla sfida specifica o sui motivi del sostegno, solo un messaggio di vicinanza e determinazione.

"Non sarà una partita facile, ma ci metteremo anima, cuore e passione. Michele non sei solo, Agrigento è con te!". Lo ha urlato, acclamato da centinaia di elettori, il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera davanti al comitato elettorale di Michele Sodano, neo sindaco di Agrigento. "Vediamo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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