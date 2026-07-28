Santi Nazaro e Celso martiri milanesi | storia ritrovamento ambrosiano e diffusione del culto

Da quotidiano.net 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 luglio 2026, la Chiesa italiana ricorda i santi Nazaro e Celso, martiri milanesi. La loro storia è legata a un ritrovamento ambrosiano e alla diffusione del culto dedicato a loro. La commemorazione si inserisce nella XVII settimana del Tempo Ordinario.

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Nell’orizzonte feriale di questo martedì della XVII settimana del Tempo Ordinario (28 luglio 2026), la Chiesa in Italia ricorda i Santi Nazaro e Celso, martiri. Le notizie storiche sono sobrie: la tradizione ambrosiana li venera come testimoni della fede a Milano, dove il loro culto si radicò precocemente. Le fonti più autorevoli per la loro memoria sono legate alla figura di sant’Ambrogio e alla Vita Ambrosii di Paolino di Milano. In età tardoantica si ebbe il ritrovamento delle reliquie dei due martiri in un’area extra moenia: un evento che, nella coscienza ecclesiale, suggellò la loro fama di santità e favorì una più ampia venerazione. Le reliquie furono quindi traslate e poste in onore nelle chiese cittadine, dando impulso a un culto che avrebbe segnato a lungo la pietà del popolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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