Nereo e Achilleo sono tra i più antichi martiri di Roma, venerati fin dal IV secolo. La loro storia si lega alla persecuzione cristiana dell’epoca, e le testimonianze sulla loro vita e morte sono state trasmesse nel corso dei secoli. La loro devozione si è tramandata attraverso le chiese e i culti locali, mantenendo vivo il ricordo della loro testimonianza. La loro presenza si riflette anche nelle immagini e nei luoghi di culto dedicati a loro.

Nereo e Achilleo sono tra i più antichi martiri di Roma, venerati con devozione costante fin dal IV secolo. La Chiesa li ricorda il 12 maggio. I loro nomi compaiono nelle iscrizioni e nei calendari più antichi, segno di una memoria radicata nel tessuto della comunità cristiana romana. Le notizie sulla loro vita terrena provengono da tradizioni diverse. Secondo una Passio tarda, furono soldati che, toccati dall’annuncio evangelico, abbandonarono le armi e seguirono Cristo, venendo poi associati alla figura di Flavia Domitilla e condannati all’esilio prima del martirio. Altre versioni li presentano come eunuchi o domestici al servizio della stessa Domitilla.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santi Nereo e Achilleo, martiri di Roma: storia, culto e testimonianza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Basilica dei Santi Nereo e AchilleoLa Basilica dei Santi Nereo e Achilleo apre nuovamente le sue porte per permetterci di visitare uno dei luoghi più suggestivi e particolari di Roma.

Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: posizionata la nuova condottaProseguono i lavori presso il sottopasso di via Santi Martiri: è stata posizionata la nuova condotta in acciaio per la modifica del vecchio tracciato...

Argomenti più discussi: Santo del giorno 12 Maggio 2026: Santi Nereo e Achilleo, martiri; Santi Nereo e Achilleo, martiri di Roma: storia, culto e testimonianza; Gran Galà Lirico gratuito a Milano: data e programma; Tutti i Santi giorni, 7 maggio: si ricorda Santa Flavia Domitilla.

12 maggio: Santi NEREO e ACHILLEO . x.com

Santi Nereo e Achilleo, martiri di Roma: storia, culto e testimonianzaNereo e Achilleo sono tra i più antichi martiri di Roma, venerati con devozione costante fin dal IV secolo. La Chiesa li ricorda il 12 maggio. I loro nomi compaiono nelle iscrizioni e nei calendari pi ... quotidiano.net