Il 2 giugno la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro, martiri romani del IV secolo. Secondo i testi più antichi, erano un presbitero e un esorcista di Roma, condannati a morte durante la persecuzione di Diocleziano, intorno al 304. La loro memoria viene celebrata ogni anno in questa data, mantenendo viva la tradizione legata alla loro figura e al loro martirio.

Il 2 giugno la Chiesa celebra i Santi Marcellino e Pietro, martiri romani del IV secolo. Secondo la tradizione più antica, conservata nei carmi di papa Damaso, erano un presbitero e un esorcista della comunità di Roma, condannati durante la persecuzione di Diocleziano (circa 304 ). Per evitare che la tomba divenisse luogo di venerazione, furono condotti in un bosco fuori città e decapitati, dopo essere stati costretti a prepararsi la fossa. Una matrona romana, Lucilla, individuato il sito del supplizio, provvide alla traslazione dei corpi nel cimitero detto ad Duas Lauros, al III miglio della via Labicana (oggi via Casilina ). Lì nacquero le catacombe di Marcellino e Pietro, tra i più estesi complessi funerari cristiani della periferia romana, che divennero presto meta di pellegrinaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santi Marcellino e Pietro, martiri: storia, culto e memoria del 2 giugno

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02.06 - SANTI MARCELLINOE PIETRO MARTIRI

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2 giugno: Santi MARCELLINO e PIETRO . x.com

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