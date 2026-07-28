Santa Giustina conto alla rovescia Rioni al lavoro per allestire i carri

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bellusco, i rioni stanno preparando i carri per la 56ª edizione del Palio di Santa Giustina, che si terrà il 12 e 13 settembre. Il lavoro si svolge tra fiori freschi, colla e smerigliatrici, con attività che durano fino a tarda sera. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse squadre di volontari. La costruzione dei carri è già in corso, con le squadre impegnate nella fase finale dei preparativi.

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Il profumo di migliaia di fiori freschi, l’odore della colla e il rumore delle smerigliatrici a tarda sera. A Bellusco è già partito il conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso dell’anno: la 56esima edizione del Palio di Santa Giustina, in scena nel clou della sagra cittadina il 12 e 13 settembre. Un evento che trasforma il borgo della Brianza in un cantiere di creatività, dove gli otto rioni coordinati dal Comitato Palio sono pronti a contendersi il prestigioso drappo a colpi di arte, ingegno e devozione. L’edizione 2026 accenderà i riflettori sulla figura di San Francesco d’Assisi, a 800 anni dal Transito. Il percorso narrativo intreccerà gli episodi più iconici della vita del Poverello con il Nuovo Testamento: la chiamata, la scelta della pace, la condivisione dei beni, la lotta contro il male e l’incontro con il diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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