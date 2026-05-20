Motoraduno Interregionale | al via il conto alla rovescia

Da reggiotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano due giorni all'inizio del Motoraduno Interregionale, un evento dedicato agli appassionati di moto che durerà due giorni. Durante l'evento si svolgeranno attività legate al turismo e alla promozione delle località coinvolte. I partecipanti arriveranno da diverse regioni e l'organizzazione prevede momenti di incontro e scambio tra gli appassionati. La manifestazione si svolgerà in una località specifica, coinvolgendo le comunità locali e le istituzioni del territorio.

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Due giorni all’insegna della passione per le moto, del turismo e della valorizzazione del territorio. Il 6 e 7 giugno 2026 Reggio Calabria ospiterà il primo “Motoraduno Interregionale – Città di Reggio Calabria”, iniziativa promossa dal MotoClub RuoteSelvagge ASD presieduto da Diego Rosario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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