Motoraduno Interregionale | al via il conto alla rovescia
Mancano due giorni all'inizio del Motoraduno Interregionale, un evento dedicato agli appassionati di moto che durerà due giorni. Durante l'evento si svolgeranno attività legate al turismo e alla promozione delle località coinvolte. I partecipanti arriveranno da diverse regioni e l'organizzazione prevede momenti di incontro e scambio tra gli appassionati. La manifestazione si svolgerà in una località specifica, coinvolgendo le comunità locali e le istituzioni del territorio.
Due giorni all’insegna della passione per le moto, del turismo e della valorizzazione del territorio. Il 6 e 7 giugno 2026 Reggio Calabria ospiterà il primo “Motoraduno Interregionale – Città di Reggio Calabria”, iniziativa promossa dal MotoClub RuoteSelvagge ASD presieduto da Diego Rosario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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