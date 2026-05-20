Motoraduno Interregionale | al via il conto alla rovescia

Mancano due giorni all'inizio del Motoraduno Interregionale, un evento dedicato agli appassionati di moto che durerà due giorni. Durante l'evento si svolgeranno attività legate al turismo e alla promozione delle località coinvolte. I partecipanti arriveranno da diverse regioni e l'organizzazione prevede momenti di incontro e scambio tra gli appassionati. La manifestazione si svolgerà in una località specifica, coinvolgendo le comunità locali e le istituzioni del territorio.

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