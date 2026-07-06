Tra due settimane, la squadra di calcio inizierà la preparazione al campo Tubaldi. La Recanatese sta completando i preparativi, ma ci sono ancora molte questioni da risolvere riguardo l'organico. Le trattative per i giocatori non sono ancora concluse e alcune posizioni chiave devono essere definite. La società sta lavorando per completare la rosa prima dell'inizio della preparazione, previsto tra due settimane.

Tra due settimane la Recanatese si ritroverà al Tubaldi per l’inizio della preparazione e al momento le incognite sull’ organico sono ancora parecchie. D’altronde non potrebbe essere diversamente vista la situazione oggettiva, con un budget limitato e le pretese dei giocatori che sono ancora troppo elevate per le "casse sociali". Confidando che, prima o poi, queste richieste possano scendere e diventare decisamente più accessibili, non resta che armarsi di sana pazienza ed attendere perché, come sottolineato più volte dal ds, la società è nelle condizioni di non avere fretta avendo già raggiunto almeno alcuni tra gli obiettivi del mercato.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La preparazione al Tubaldi tra due settimane. Recanatese, conto alla rovescia. Ma il lavoro da fare è ancora tanto

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