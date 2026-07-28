Il Comune e la Regione hanno firmato l’accordo per avviare i lavori del nuovo stadio di San Siro entro un anno. Il progetto prevede un impianto da 71.000 posti, con l’obiettivo di ospitare gli Europei 2032. L’iter amministrativo è stato ufficializzato, confermando i tempi previsti per l’inizio dei lavori. Nessuna variazione rispetto al cronoprogramma precedentemente stabilito.

Era un passaggio politico-amministrativo atteso e si è concretizzato, permettendo all’iter fissato per l’avvio del cantiere del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro di confermare il cronoprogramma: lavori al via tra un anno per realizzare l’impianto da 71.500 posti con due anelli progettato dagli studi Foster e Manica che diventerà la nuova casa di Diavolo e Biscione. Palazzo Marino, intanto, in una nota comunica che è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per il coordinamento delle procedure organizzative nell’ambito del procedimento per l’attuazione della Grande Funzione Urbana San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - San Siro, accordo Comune-Regione: "Cantiere tra un anno per lo stadio. Milano punta agli Europei 2032"

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