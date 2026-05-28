Svolta per il nuovo stadio della Roma a Pietralata | la Regione approva la convenzione per gli Europei 2032

La Regione Lazio ha approvato la convenzione tra il Commissario di Governo e il Comune di Roma riguardante il nuovo stadio nel quartiere di Pietralata. La decisione riguarda anche la partecipazione dell’Italia agli Europei del 2032, per i quali lo stadio sarà utilizzato. La firma ufficiale segna un passo avanti nel progetto di costruzione dell’impianto, che si inserisce nel quadro delle infrastrutture sportive per l’evento internazionale.

Il progetto per la costruzione del nuovo stadio della Roma nel quartiere di Pietralata ha registrato un’importante accelerazione istituzionale con l’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio, il Commissario di Governo e Roma Capitale. L’annuncio formale è stato dato dal presidente della compagine laziale, Francesco Rocca, il quale ha sottolineato come questo passaggio amministrativo rappresenti uno snodo cruciale per l’evoluzione dell’intera opera pubblica. Il via libera sblocca l’iter burocratico per la realizzazione di un’infrastruttura sportiva ritenuta strategica non solo per la società giallorossa, ma per l’intero tessuto urbano capitolino, ponendo le basi per il definitivo completamento delle autorizzazioni necessarie all’apertura dei cantieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

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