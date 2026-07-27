Milano nuovo stadio nell’area San Siro accordo tra Comune e Regione | obiettivo Europei 2032

Il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno firmato un accordo per coordinare le procedure legate alla Grande Funzione Urbana San Siro. L’obiettivo è realizzare un nuovo stadio nell’area di San Siro, con l’intenzione di completare i lavori in tempo per gli Europei del 2032. La firma è avvenuta il 27 luglio 2026, segnando l’avvio ufficiale delle procedure amministrative per il progetto.

Milano, 27 luglio 2026 – Via libera dell'accordo tra Comune di Milano e Regione Lombardia per il coordinamento delle procedure organizzative nell’ambito del procedimento per l’attuazione della Grande Funzione Urbana San Siro. Il coordinamento - spiega Palazzo Marino in una nota - è necessario per consentire a ciascuno degli Enti il rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti di rispettiva competenza, ed è funzionale alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure, nonché ad evitare duplicazioni di attività. In particolare, la delibera prevede che gli Enti disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ecco il nuovo stadio di San Siro a Milano

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