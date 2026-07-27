Milano nuovo stadio nell’area San Siro accordo tra Comune e Regione | obiettivo Europei 2032

Da ilgiorno.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno firmato un accordo per coordinare le procedure legate alla Grande Funzione Urbana San Siro. L’obiettivo è realizzare un nuovo stadio nell’area di San Siro, con l’intenzione di completare i lavori in tempo per gli Europei del 2032. La firma è avvenuta il 27 luglio 2026, segnando l’avvio ufficiale delle procedure amministrative per il progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 27 luglio 2026 –   Via libera dell'accordo tra Comune di Milano e Regione Lombardia per il coordinamento delle procedure organizzative nell’ambito del procedimento per l’attuazione della Grande Funzione Urbana San Siro.  Il coordinamento - spiega Palazzo Marino in una nota - è necessario per consentire a ciascuno degli Enti il rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti di rispettiva competenza, ed è funzionale alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure, nonché ad evitare duplicazioni di attività. In particolare, la delibera prevede che gli Enti disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano nuovo stadio nell8217area san siro accordo tra comune e regione obiettivo europei 2032
© Ilgiorno.it - Milano, nuovo stadio nell’area San Siro, accordo tra Comune e Regione: obiettivo Europei 2032
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ecco il nuovo stadio di San Siro a Milano

Video Ecco il nuovo stadio di San Siro a Milano

Notizie e thread social correlati

Svolta per il nuovo stadio della Roma a Pietralata: la Regione approva la convenzione per gli Europei 2032La Regione Lazio ha approvato la convenzione tra il Commissario di Governo e il Comune di Roma riguardante il nuovo stadio nel quartiere di...

Il progetto del nuovo Stadio del Napoli nell’area Q8 di San Giovanni: bonifica nell’ex raffineria finita nel 2027Nell’area Q8 di San Giovanni, la bonifica dell’ex raffineria è in corso e dovrebbe concludersi nel 2027.

Temi più discussi: Bufera San Siro, scatta l’inchiesta sulla vendita: la lunga lista degli indagati; La ricetta di Milano: 200 milioni per lo sport di base e nuovi cantieri; The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta; The Weeknd a San Siro, cosa c’è dopo la perfezione?.

san siro milano nuovo stadio nellMilano, nuovo stadio nell’area San Siro, accordo tra Comune e Regione: obiettivo Europei 2032La collaborazione punta a coordinare le procedure sulla Grande Funzione Urbana. Si punta a chiudere le autorizzazioni entro l’estate 2027 e avviare i lavori nella seconda metà dell’anno ... ilgiorno.it

san siro milano nuovo stadio nellAccordo Regione-Comune Milano per il nuovo stadio nell'area di San SiroVia libera dell'accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web