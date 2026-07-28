A San Marzano di San Giuseppe, la galleria comunale ospiterà esposizioni gratuite di pittura, fotografia e scultura durante il mese di agosto. Il Gruppo Piazzetta Mostre ha messo a disposizione gli spazi per artisti locali, offrendo loro la possibilità di esporre le proprie opere senza costi. Le mostre saranno accessibili al pubblico durante tutto il mese, con aperture regolari e eventi di presentazione.

Tarantini Time Quotidiano Il mese di agosto si apre con un’opportunità dedicata agli artisti del territorio. Il Gruppo Piazzetta Mostre di San Marzano di San Giuseppe mette gratuitamente a disposizione i propri spazi espositivi per ospitare opere di pittori, pittrici, fotografi e scultori locali. La galleria, che negli anni è diventata un punto di riferimento per il panorama artistico dell’area jonico-salentina, accoglie abitualmente mostre collettive e personali all’interno di un’antica dimora caratterizzata da suggestivi soffitti a volta e a stella, cornice ideale per valorizzare le opere esposte. Grazie alla posizione strategica di San Marzano, al centro di un’area che comprende Francavilla Fontana, Grottaglie, Fragagnano e Sava, la galleria rappresenta un luogo di incontro per numerosi artisti e appassionati d’arte. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - San Marzano apre la sua galleria agli artisti: ad agosto esposizioni gratuite tra pittura, fotografia e scultura

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