Il Barocco tra Musica pittura e scultura | appuntamento al Teatro del Centro Pastorale San Giuseppe

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno, alle ore 20:00, il Teatro del Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno ospita un concerto a ingresso libero promosso dall'Associazione Mousikè, in collaborazione con i Conservatori "Domenico Cimarosa" di Avellino e "Giuseppe Martucci" di Salerno. L'appuntamento indaga le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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