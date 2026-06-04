Il Barocco tra Musica pittura e scultura | appuntamento al Teatro del Centro Pastorale San Giuseppe
Lunedì 8 giugno, alle ore 20:00, il Teatro del Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno ospita un concerto a ingresso libero promosso dall'Associazione Mousikè, in collaborazione con i Conservatori "Domenico Cimarosa" di Avellino e "Giuseppe Martucci" di Salerno. L'appuntamento indaga le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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