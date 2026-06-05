Lecce | Senses mostra internazionale Fotografia pittura videoarte e installazione scultura
A Lecce si tiene la mostra internazionale Senses, che presenta fotografie, pitture, videoarte e installazionisculture. L’evento include diverse opere di artisti provenienti da vari paesi e si svolge in più spazi della città. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino alla fine del mese. Le opere spaziano tra diverse tecniche e stili, creando un percorso multidisciplinare e multisensoriale. L’esposizione si concentra sulla sperimentazione e sulla contaminazione tra le arti.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: ITSLIQUID Group è lieto di annunciare l’apertura di SENSES 2026, mostra internazionale di fotografia, pittura, videoarte e installazionescultura, che si terrà presso il MUST Museum di Lecce, splendida gemma del Sud Italia, in occasione della Lecce Art Week 2026, dal 5 al 28 giugno 2026. Curata da Amaride Ferrante, Annachiara Recchia e Giulia Tassi, e coordinata da Luca Curci, fondatore e direttore di ITSLIQUID Group, quest’anno il percorso espositivo si arricchisce di uno straordinario dialogo tra ricerca contemporanea e maestria storica. Accanto alla vivace selezione di artisti.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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