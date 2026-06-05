Lecce | Senses mostra internazionale Fotografia pittura videoarte e installazione scultura

Notizia in breve

A Lecce si tiene la mostra internazionale Senses, che presenta fotografie, pitture, videoarte e installazionisculture. L’evento include diverse opere di artisti provenienti da vari paesi e si svolge in più spazi della città. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino alla fine del mese. Le opere spaziano tra diverse tecniche e stili, creando un percorso multidisciplinare e multisensoriale. L’esposizione si concentra sulla sperimentazione e sulla contaminazione tra le arti.