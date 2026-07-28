Durante un temporale domenica 26 luglio, un piccolo assiolo è finito sulla strada, spaventato e bagnato dalla pioggia. Probabilmente era caduto dal nido a causa del forte nubifragio. La polizia lo ha trovato e messo in salvo, evitando che rimanesse esposto ai pericoli del traffico e delle intemperie. L'uccello è stato recuperato in un'area trafficata della città.

In mezzo alla strada, spaventato e zuppo di pioggia. Poteva essere un brutto destino quello che poteva capitare a un piccolo assiolo (Otus scops) quasi certamente caduto dal nido durante il violento nubifragio che si è abbattuto domenica scorsa, 26 luglio, nel territorio di Pisa. È andata diversamente. Gli occhi del rapace - grandi, rotondi e dall'iride giallo acceso - hanno incrociato una pattuglia di agenti della polizia locale che stava transitando per un controllo. Il giovane volatile, una volta raccolto dalla carreggiata, è stato messo al sicuro al comando locale, per poi essere affidato alle cure dei volontari della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Livorno. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - San Giuliano Terme, il piccolo assiolo caduto dal nido durante il temporale, salvato dalla polizia

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