Un giovane assiolo, caduto dal nido a causa del maltempo, è stato recuperato all’alba di ieri da agenti della polizia locale in un quartiere di San Giuliano Terme. Il rapace notturno, specie protetta, è stato trovato in strada e messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Il volatile è stato affidato a un centro di recupero faunistico.

SAN GIULIANO TERME – Un piccolo assiolo è stato salvato all’alba di ieri, domenica 26 luglio, dagli agenti della polizia locale di San Giuliano Terme. Il rapace notturno, specie protetta resa celebre dalla poesia di Giovanni Pascoli, è caduto dal nido a causa del forte maltempo che si è abbattuto sul territorio. Intorno alle 5,30, durante i controlli di protezione civile per verificare eventuali danni legati al nubifragio, la pattuglia ha notato l’uccellino in mezzo alla strada, bagnato e spaurito. L’episodio è avvenuto a Pappiana, nei pressi dell’incrocio tra via Di Vittorio e via Lenin. Gli operatori si sono immediatamente fermati per raccogliere il volatile e metterlo al sicuro, trasferendolo temporaneamente all’interno del comando comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaurito in mezzo alla strada: salvato dalla polizia locale un giovane assiolo a San Giuliano Terme

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