Durante un temporale domenicale, un piccolo assiolo è caduto dal nido e è stato recuperato da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme. L’animale è stato messo in salvo.

San Giuliano Terme (Pisa), 27 luglio 2026 - Emergenza per un piccolo assiolo caduto dal nido durante il temporale di domenica, è stato ritrovato e messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme. Gli agenti erano impegnati in un servizio di protezione civile sul territorio per verificare eventuali problemi e danni legati al maltempo, che fortunatamente non si sono verificati. È successo alle prime luci dell'alba di oggi lunedì 27 luglio a Pappiana, all’incrocio tra via Lenin e via Di Vittorio. A raccontare l’accaduto è il Comune di San Giuliano Terme, che, in una nota, ha spiegato come gli agenti abbiano notato il piccolo rapace, appartenente a una specie protetta, in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccolo assiolo cade dal nido durante il temporale, recuperato dalla polizia locale: è salvo

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