La serata alla Casa del Jazz, tutta esaurita, ha visto la prima esibizione di Samara Joy a Roma. La cantante statunitense, 25 anni, ha tenuto un concerto che ha attirato il pubblico presente. È stata l’unica data italiana del suo tour. Al termine dello spettacolo, ha annunciato di voler tornare presto in Italia.

Casa del Jazz sold out, lunedì 27 luglio, per la prima volta a Roma, e unica data italiana, della venticinquenne Samara Joy. La cantante statunitense, lodata dalla critica e dai media, vincitrice di cinque Grammy Awards, tra cui «Miglior artista esordiente» e «Miglior album vocale jazz» ai suoi esordi, è approdata sul palco di Villa Osio, per il festival «Summertime», con la potenza e notevole estensione della sua voce, che la ha resa una stella del jazz a livello globale, nonostante la sua giovane età. Elegante e raffinata ha affascinato e entusiasmato il giovanile pubblico presente, anche tanti stranieri, tra classici e standard jazz, accompagnata sul palco dal suo gruppo di ottimi musicisti. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Samara Joy, il live della cantante statunitense alla Casa del Jazz sold out: «Torno presto»

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