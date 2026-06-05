Liberato torna a casa il Maradona di Napoli sold out per il concerto del cantante mascherato Chi è e come si è fatto strada nella musica italiana

Il concerto di Liberato al Maradona di Napoli è andato esaurito. Il cantante mascherato ha invitato il pubblico con un messaggio scritto su un social, accompagnato da una sciarpa azzurra. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan, attratti dalla sua musica e dal suo stile misterioso. La location, con una capienza di decine di migliaia di persone, è stata completamente riempita.

«Ce verimm’ tonight?» l’invito, accompagnato da una sciarpa del Napoli, è semplice ma irresistibile, perché a formularlo è Liberato. Artista anonimo e visionario, uno dei nomi più brillanti della nuova discografia italiana, che stasera, 5 giugno, debutterà al Diego Armando Maradona, lo stadio della sua città, con un live che fa rima con evento. Questo perché Liberato non parla se non nelle sue canzoni, al limite attraverso i videoclip di Francesco Lettieri, che lo ha anche raccontato in uno splendido documentario dal titolo Il segreto di Liberato. Un segreto che non riguarda di certo la sua identità, che non devia di una virgola rispetto lo... 🔗 Leggi su Open.online

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Geolier - A NAPOLI NON PIOVE (Lyric Video)

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