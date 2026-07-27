Ieri alla Casa del Jazz si è esibito il cantautore canadese Patrick Watson, che ha concluso il concerto con la canzone «Amara terra mia» di Modugno. L'evento rientra nel Roma Summer Fest e si è svolto domenica 26 luglio nell'ambito del tour europeo «Uh Oh». Watson ha portato sul palco il suo repertorio, coinvolgendo il pubblico con le sue interpretazioni. L'esibizione si è svolta in un’atmosfera intima e raccolta.

Alla Casa del Jazz, per il Roma Summer Fest, domenica 26 luglio, è approdato Patrick Watson con il suo tour europeo «Uh Oh», con cui presenta il suo omonimo ultimo lavoro discografico, che ha scalato le classifiche globali, e nato durante un periodo di sofferenza, causato da una paralisi delle corde vocali che lo ha costretto a tre mesi di silenzio assoluto. L’artista canadese, con oltre 2 miliardi di streaming globali, 18 milioni di Shazam e vincitore del Impact Award 2024 ai Canadian Sync Awards, ha ipnotizzato e entusiasmato il numeroso pubblico, che ha riempito la platea nel parco di Villa Osio, con il suo raffinato pop d’avanguardia.... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Patrick Watson, il live del cantautore canadese ieri alla Casa del Jazz: e chiude con «Amara terra mia» di Modugno

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