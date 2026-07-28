Salvini contro nostalgici del Nord | si allarga il fronte interno alla Lega

Un gruppo di giovani leghisti si è autotitolato “Cockroach padani”, riferendosi a un insulto usato da un giudice dell’Alta Corte in India. La frase è stata ripresa per definire alcuni esponenti del partito e ha portato a una reazione di Matteo Salvini, che ha criticato i “nostalgici del Nord”. La polemica ha generato una discussione interna tra i sostenitori del partito.

Sono nati i Cockroach padani. Come in India, dove i giovani hanno usato un insulto – “ scarafaggi ” – pronunciato da un giudice dell’Alta Corte per fondare un movimento di rivolta contro un sistema corrotto di ingresso all’università e ottenere le dimissioni del ministro dell’Istruzione, nelle valli tra Varese, Bergamo e Brescia, dove la Lega affonda le sue radici, i militanti si professano « nostalgici » per contrastare la leadership di Matteo Salvini. L’attacco di Salvini alla falange nordista e ai fuoriusciti. Il manifesto è un articolo del Foglio. L’autore, il giornalista parlamentare Carmelo Caruso, da anni molto attento alle cronache interne del partito, si dilunga sullo sfogo di Salvini alla festa con i gruppi parlamentari che si è tenuta nella villa di Antonio Angelucci la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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