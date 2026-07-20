Il fronte contro i nuovi data center nel Rhodense si amplia, con più gruppi che chiedono di fermare i progetti in corso. La richiesta di bloccare le autorizzazioni si fa più forte, mentre si continua a sostenere la necessità di tutelare territorio e cittadini. La discussione riguarda principalmente la crescita di impianti di grandi dimensioni e le loro implicazioni ambientali e urbanistiche. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

Rho (Milano) - Non resta solo l’Osservatorio Data center, nella sua battaglia contro lo sviluppo irrazionale di questi impianti nel rhodense. Il fronte di quelli che chiedono di bloccare progetti e difendere territorio e cittadini si allarga. “Tutta l’area a nord-ovest di Milano rischia di essere sacrificata per diventare la server farm d’Europa. Una vera e propria colonizzazione digitale sta ridisegnando i nostri comuni senza pianificazione. I piani prevedono l’insediamento di ben 10 nuovi data center concentrati in pochissimi chilometri quadrati: 3 a Rho, 3 a Pregnana Milanese, 3 a Cornaredo e 1 a Pero, senza contare quelli già esistenti,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center nel Rhodense, il fronte del “No” si allarga: “Bloccare i nuovi progetti”

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